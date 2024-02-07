Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.908,32 %0,44
        DOLAR 30,6014 %0,37
        EURO 32,9701 %0,47
        ALTIN 2.000,09 %0,01
        FAİZ 43,02 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,91 %-0,60
        BITCOIN 42.927,00 %-0,55
        GBP/TRY 38,6376 %0,53
        EUR/USD 1,0764 %0,06
        BRENT 78,74 %0,19
        ÇEYREK ALTIN 3.270,17 %0,01
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan'dan son dakika emekli ikramiyesi açıklaması! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? - Güncel haberler - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 10:38 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        NTV'ye konuşan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        İstihdam sayımızı tekrar 914 bin seviyesine getirdi. 110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı.

        Prim tahsilatı önemli bir noktada duruyor. Ancak biz kaybettiğimiz insanlar. Bu insanları geri döndüremiyoruz. Prim tahsilatı elbette önemli ama ekonominin bütün boyutlarının tekrar canlandırılmasına önem verdik.

        Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız.

        950 bin EYT'li tekrar çalışma hayatına döndü.

        2024'ün sonunda emekli sayısı 16 milyon 400 bin olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maganda bu kez iki tekerle geldi! Genç kadına dehşeti yaşattı
        Maganda bu kez iki tekerle geldi! Genç kadına dehşeti yaşattı
        10 katil balina buzda sıkıştı
        10 katil balina buzda sıkıştı
        30 kişi için gözaltı kararı! Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        30 kişi için gözaltı kararı! Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        6 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu: İhmaller zinciri!
        6 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu: İhmaller zinciri!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Japonya'da yoğun kar! Çok sayıda yaralı var
        Japonya'da yoğun kar! Çok sayıda yaralı var
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi