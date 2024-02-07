Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğu başlıyor.

Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması çevrim içi olarak şirketin "axiom.space/live" hesabından takip edilebiliyor. Bu kapsamda kapının kapanmasına yönelik canlı yayın TSİ 15.00'te başladı. Dragon kapsülünün ISS'den ayrılış yayını ise TSİ 16.45'te başlayacak.

Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Dünya’ya Dönüyor: ISS’ten Kapsüle Geçiş Yayını https://t.co/ztMnqmOXzX — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (@TCSanayi) February 7, 2024

#Canlı: 👨🏻‍🚀 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak Dünya'ya dönüş yolculuğu başlıyor



🇹🇷 Yolculuğu Türkçe simultane çeviri eşliğinde Anadolu Ajansı hesaplarından izleyin https://t.co/Li0hPJ5Z4X — AA Canlı (@AACanli) February 7, 2024

Öte yandan Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için Axiom Space'in yapacağı canlı yayınlar, Anadolu Ajansı (AA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde canlı olarak izlenebiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya gönderisinde Dragon kapsülünün kapağının kapandığını duyurdu.

Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağı kapandı. 🧑‍🚀 https://t.co/uwiqn46pL7 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 7, 2024