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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Astronot Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor! Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüşü canlı yayın nereden izlenir? - Teknoloji Haberleri

        Astronot Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlar başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:14
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        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğu başlıyor.

        Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması çevrim içi olarak şirketin "axiom.space/live" hesabından takip edilebiliyor. Bu kapsamda kapının kapanmasına yönelik canlı yayın TSİ 15.00'te başladı. Dragon kapsülünün ISS'den ayrılış yayını ise TSİ 16.45'te başlayacak.

        Öte yandan Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için Axiom Space'in yapacağı canlı yayınlar, Anadolu Ajansı (AA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde canlı olarak izlenebiliyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya gönderisinde Dragon kapsülünün kapağının kapandığını duyurdu.

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        13 FARKLI DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ISS'teki (Uluslararası Uzay İstasyonu) görev süresi boyunca, insanlığın geleceğine ışık tutacak, yerli üniversiteler ve araştırma merkezleri tarafından planlanan 13 farklı deneyi de gerçekleştirdi.

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