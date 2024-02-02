Gezeravcı ISS'ye veda etti Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na veda etti. Gezeravcı, veda töreninde yaptığı açıklamada, "Axiom'daki arkadaşlarımıza ve komutanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bununla birlikte ülkeme ve bana olan desteğine de teşekkür ediyorum. Türkiye'nin 100. yılında ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirmiş olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu bir başlangıçtı" dedi

Habertürk Giriş: 02.02.2024 - 17:56 Güncelleme: 02.02.2024 - 18:01 facebook

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