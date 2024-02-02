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        Haberler Ekonomi Teknoloji Alper Gezeravcı'nın dönüş saati belli oldu - Teknoloji Haberleri

        Dönüş saati belli oldu

        Astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Türkiye saati ile 17:50'de ayrılacağı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 09:23 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:23
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        Axiom Space şirketi aralarında ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 Misyonu astronotlarının bugün TSİ 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlenecek törenle veda edeceğini açıkladı. Ekibin İstasyon'dan ayrılışı Axiom sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak.

        DRAGON KAPSÜLÜYLE DÖNECEKLER

        Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek Gzeravcı ve ekip arkadaşlarının ABD'de Orlabdo açıklarında okyanusa iniş yapması bekleniyor.

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        Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü TSİ 15.13'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yapmıştı.

        13 DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ

        Gezeravcı görevi boyunca 13 deney gerçekleştirdi. Son olarak söz konusu deneylerle ilgili yaptığı açıklamada Gezeravcı şu bilgileri verdi:

        "Deney konularımız biyoloji, fizik, tıp ve genetik alanlarında farklı disiplinleri içeriyor. TÜBİTAK bünyesinde hazırlanan 'gMetal' deneyimiz var. Kimyasal tepkimesiz koşullarda katı parçacıklar ile akışkan ortam arasında homojen karışım oluşturulmasının yerçekimine etkisini araştırıyoruz. Tıp alanında uzay ortamının insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelediğimiz deneyimiz var. Burada radyasyona maruz kalmanın kansere neden olan baskılayıcı hücrelere etkisini inceliyoruz. Yerçekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genler ve bunların bağışıklık sistemiyle ilişkisini araştırıyoruz. Bu etkilerin tespit edilebilmesi için dünyada kan örneklerim alınmaya başlandı, halihazırda alınmaya devam ediyor. Görev sonunda da yine son kan örneklerim alınarak numuneye yönelik çalışma tamamlanmış olacak. 'PRANET' deneyiyle propolisin mikro yerçekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisini araştırıyoruz."

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