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        Haberler Dünya Son dakika: Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi

        Son dakika haberi Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi

        Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'yi ziyaretinin nisan ayı sonu ya da mayıs ayı başında gerçekleşeceği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 19:50 Güncelleme: 07.02.2024 - 20:47
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        Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi
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        Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyaretinin nisan ayı sonlarında ya da mayıs ayı başında gerçekleşeceği bildirildi.

        Rus haber ajansı RIA, haberi Ankara'daki bir kaynağa dayandırdı.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Türkiye ziyaretinde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların istişare edileceğini söyledi.

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını bildirmişti.

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