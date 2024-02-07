Emlak rekoru kırılabilir: ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta

Florida eyaletinin Naples, Fla.'da olarak bilinen bir yarımadanın ucundaki Port Royal mahallesinde bulunan ve 9 dönümlük arazinin üzerine yayılan ultra lüks yerleşke, 295 milyon dolardan alıcısını arıyor.

Corcoran Group'tan Leighton Candler ve Savills'ten Rory McMullen ile birlikte mülkü pazarlayan Dawn McKenna'ya göre, yaklaşık 1650 metre denize kıyısı olan mülk, ABD'deki en yüksek fiyatlı yerleşke ve istenen fiyata satılırsa ülkedeki en pahalı konut satışı rekorunu kıracak.

Mülkün sahibi olan J. Christopher Donahue, Federated Hermes adlı şirketin sahibi. Tahminlere göre şirket 668,9 milyar dolarlık varlığı yönetiyor.

Donahue ailesi, şimdi milyonlarca dolarlık evlerle dolu bir yolun sonunda üç aile konutu inşa ettiler. Altı yatak odası ve üstü kapalı bir havuzu olan yaklaşık 11 bin 500 metrekarelik bir ana evle işe başlayan aile, 1990 yılında ikinci evi inşa etti. Beş yatak odası ve açık havuzuyla yaklaşık 5 bin 500 metre karelik bir alana yayılan ikinci evi 2013 yılında yaklaşık 5 bin 800 metrekarelik üçüncü bir ev izledi. Daha sonra bir açık havuz ve yaklaşık altı tekneyi barındırabilen T şeklinde bir rıhtım da eklendi.

Aile bu yerleşkede eski ABD Başkanı George H.W. Bush ve Barbara Bush gibi isimleri de ağırladıklarını belirtti.

ABD'deki mevcut ev satış rekoru 2019 yılında Citadel'den Ken Griffin'in Manhattan'daki Billionaires' Row'da yaklaşık 240 milyon dolara bir çatı katı satın almasıyla kırıldı. Casa Encantada olarak bilinen bir Los Angeles mülkü geçen yıl 250 milyon dolara listelendi; şu anda fiyatı 195 milyon dolar. New York'ta bulunan ve 2022 yılında 250 milyon dolara listelenen bir çatı katının fiyatı da şu anda 195 milyon dolar.