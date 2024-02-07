Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Gaziantep FK Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar haberimizde...
17' Batshuayi pen.
STAT: Kalyon
HAKEM: Burak Şeker
SAAT: 20.45
YAYIN: A Spor
GAZİANTEP FK: Nita, Djilobodji, Ertuğrul, N'Koulou, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Draguş
YEDEKLER: Batuhan, Mustafa, Morais, Bikel, Lazar, Mirza, İlker, Arda, Bahadır, Badji
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi.
YEDEKLER: Livakovic, Çağlar, Ferdi, Krunic, Efekan, Szymanski, Tadic, Kent, Cengiz, Dzeko
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
Trendyol Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Kupaya 5. turdan itibaren dahil olan sarı-lacivertli takım, bu turda Adanaspor'u 6-0 yenerek son 16 turuna çıkmıştı.
Gaziantep ise 3. turda Efeler 09'u, 4. turda Etimesgut Belediyespor'u ve 5. turda ise Bodrum FK'yı saf dışı bırakmıştı. İki ekibin bu sezon Trendyol Süper Lig'de yaptığı maçları Fenerbahçe, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.