Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

17' Batshuayi pen.

STAT: Kalyon

HAKEM: Burak Şeker

SAAT: 20.45

YAYIN: A Spor

GAZİANTEP FK: Nita, Djilobodji, Ertuğrul, N'Koulou, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Draguş

YEDEKLER: Batuhan, Mustafa, Morais, Bikel, Lazar, Mirza, İlker, Arda, Bahadır, Badji

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi.

YEDEKLER: Livakovic, Çağlar, Ferdi, Krunic, Efekan, Szymanski, Tadic, Kent, Cengiz, Dzeko

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

Trendyol Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupaya 5. turdan itibaren dahil olan sarı-lacivertli takım, bu turda Adanaspor'u 6-0 yenerek son 16 turuna çıkmıştı.

Gaziantep ise 3. turda Efeler 09'u, 4. turda Etimesgut Belediyespor'u ve 5. turda ise Bodrum FK'yı saf dışı bırakmıştı. İki ekibin bu sezon Trendyol Süper Lig'de yaptığı maçları Fenerbahçe, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.