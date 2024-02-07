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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Astronot Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor! Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüşü canlı yayın nereden izlenir? - Teknoloji Haberleri

        Astronot Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlar başladı. Astronot Gezeravcı'nın içerisinde bulunduğu Dragon kapsülü ISS'ten bugün 17.20 itibarıyla ayrıldı. Dünya'ya yolculuğun yaklaşık 48 saat sürmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:49
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        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı.

        Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması çevrim içi olarak şirketin "axiom.space/live" hesabından takip edilebiliyor. Bu kapsamda kapının kapanmasına yönelik canlı yayın TSİ 15.00'te gerçekleştirildi.

        DÖNÜŞ YAKLAŞIK 48 SAAT SÜRECEK

        Dragon kapsülünün ISS'den ayrılışı ise TSİ 17.20'de başladı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yaklaşık 48 saat sürmesi ve Gezeravcı'nın içerisinde bulunduğu Dragon kapsülünün Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor. Gerçekleşen ertelemelerle birlikte ne uzun misyonu gerçekleştiren ekip de Alper Gezeravcı'nın içerisinde bulunduğu ekip oldu.

        Öte yandan Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için Axiom Space'in yaptığı canlı yayınlar, Anadolu Ajansı (AA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde canlı olarak izlenebiliyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya gönderisinde Dragon kapsülünün kapağının kapandığını duyurduktan sonra paylaşımında,

        "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı ile, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılmasının hemen öncesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Her zamanki gibi özgüven ve cesaret sahibiydi. Türk Milletinin iftihar kaynağı olan İnsanlı İlk Uzay Görevine ve Türk Uzay Bilim Misyonuna imza atarak, tarihte yeni bir sayfa açtı. Önce dünyaya ve kısa zaman sonra da ülkemize dönmesini heyecanla bekliyor olacağız. En çok da, ilham kaynağı olduğu Türk gençleriyle ve çocuklarımızla birlikte… Yolun açık olsun!" ifadelerini kullandı.

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        13 FARKLI DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ISS'teki (Uluslararası Uzay İstasyonu) görev süresi boyunca, insanlığın geleceğine ışık tutacak, yerli üniversiteler ve araştırma merkezleri tarafından planlanan 13 farklı deneyi de gerçekleştirdi.

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