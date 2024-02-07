Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-lacivertli takım, kupanın 5. turunda Adanaspor'u 6-0 yenerek son 16 turuna çıktı. Gaziantep ise 3. turda Efeler 09'u, 4. turda Etimesgut Belediyespor'u ve 5. turda ise Bodrum FK'yı saf dışı bırakmıştı. İki ekibin bu sezon Trendyol Süper Lig'de yaptığı maçları Fenerbahçe, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.