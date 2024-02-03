Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu! 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli ek zammı ne zaman ödenecek? - İş-Yaşam Haberleri

Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu! 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli ek zammı ne zaman ödenecek? - İş-Yaşam Haberleri

Son dakika haberi Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ödenecek zam farklarının ödeme tarihlerini duyurdu. Ödemeler; SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek

Habertürk Giriş: 03.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:49 facebook

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