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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu! 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli ek zammı ne zaman ödenecek? - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ödenecek zam farklarının ödeme tarihlerini duyurdu. Ödemeler; SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:49
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        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ödenecek zam farklarının ödeme tarihlerini duyurdu.

        Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. Ödemeler; SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek."

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