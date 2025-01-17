Hatayspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN Hatayspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Süper Lig'in 20. haftasında lider Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla haftaya zirvede girdi. Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Mücadele dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

Ajanslar Giriş: 17.01.2025 - 18:55 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:14 facebook

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