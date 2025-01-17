Hatayspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Hatayspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Süper Lig'in 20. haftasında lider Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla haftaya zirvede girdi. Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Mücadele dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Mersin Stadı
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Hatayspor: Bekaj, Kamil, Cemali, Görkem, Calvo, Kilama, Diack, Abdulkadir, Rivas, Fernandes, Aboubakar.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Barış Alper, Yunus, Mertens, Osimhen.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla haftaya zirvede giriyor.
Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Hatayspor, yeni teknik direktörü Murat Şahin yönetimindeki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkıyor.
Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.
2 EKSİK VAR
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, bu maçta oynayamıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamıyor.
23 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.
İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.
Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
10. KEZ KARŞILAŞIYORLAR
Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 10. kez karşılaşıyor.
Süper Lig'de iki ekip arasında geride kalan 9 maçtan 6'sını (biri hükmen) Galatasaray kazanırken kazanırken Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 18 golüne, Akdeniz temsilcisi 11 golle yanıt verdi.