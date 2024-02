SIVILAŞMA VARSA İNŞAAT YAPILMAZ MI?

Yani ‘Zemini elverişli olmayan, sıvılaşmamın olduğu yere inşaat yapılmaz mı?’ diye sordum, Dr. Pehlivan, her yere inşaat yapılabileceğini anlattı: “Nereye ne yaptığımızı bilmemiz lazım. Her zemine inşaat yapılabilir, nasıl yaptığınız önemli. Eğer yumuşak zemine bina yapılmasa San Francisco diye bir yer olmazdı. En kötü zeminlerden biri. Dubai’de denize adalar yapılıyor. Eğer zemin elverişsizse uzun kazıklar koymanız, zemini güçlendirmeniz lazım. Maliyet çok artar ama her zemine yapılır. Örneğin Antakya’daki Rönesans Rezidans. Tamamen sıvılaşmadan yıkılmış. Kazık çakılmış olsa yıkılmayacaktı. Hatay Havalimanı için de oraya niye yapıldı dendi. Yapılır ama nasıl yaptığınıza bağlı. Yatırmak istediğiniz paraya değer mi? Şimdi şehirleri yeniden inşa ederken bildiğimiz gibi mi inşa edeceğiz? Eski yöntemlerle yaparsak olmaz.”