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        Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'un konuğu olacak. Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 09:50 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:50
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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'un konuğu olacak.

        2

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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        Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Omar Colley, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan, Antalya'da görev yapamayacak. Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da kadroda yer alamayacak.

        4

        Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0'la geçti. Bir üst turda Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

        5

        MUHTEMEL 11

        Mert

        6

        Onur

        7

        Worrall

        8

        Necip

        9

        Zaynutdinov

        10

        Amartey

        11

        Gedson

        12

        Ghezzal

        13

        Rashica

        14

        Cenk Tosun

        15

        Semih

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