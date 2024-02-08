Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'un konuğu olacak. Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son bilgiler
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'un konuğu olacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Omar Colley, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan, Antalya'da görev yapamayacak. Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da kadroda yer alamayacak.
Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0'la geçti. Bir üst turda Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
MUHTEMEL 11
Mert
Onur
Worrall
Necip
Zaynutdinov
Amartey
Gedson
Ghezzal