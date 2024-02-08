Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!

Tuzla, Pendik ve Maltepe’de 11 Ocak ile 29 Ocak arası peş peşe hırsızlık olayları yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir otomobil ve 3 plaka hırsızlığını mercek altına aldı.

HIRSIZLARI ŞOKE EDEN OPERASYON GÜVENLİK KAMERASINDA Yapılan çalışmalarda, otomobil ve plaka hırsızlığını yapan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin evlere girip hırsızlık da yaptığı tespit edildi. Yapılan takipte hırsızlar Tuzla’da hırsızlık için girdikleri apartmandan çıkarken polis ekipleri tarafından sokakta kıskıvrak yakalandı. Hırsızların şoke olduğu operasyon anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. REKLAM

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI Yakalanan 3 şüphelinin suç kaydı kabarık çıktı. Şüphelilerden Ümit I.’nin 14 kaydı, Emrah Y.’nin 21 suç kaydı ve hakkında 3 yıl 8 ay hapis cezası kesilmiş Emre A’nın da 21 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.