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        Haberler Gündem Güncel Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar! - Güncel haberler

        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!

        İstanbul'da 3 hırsız film gibi bir operasyonla yakalandı. Anadolu Yakası'nda peş peşe otomobil ve plaka hırsızlarının peşine düşen polis ekipleri, 3 azılı hırsızı suçüstü yakaladı. Suç dosyaları kabarık çıkan 3 hırsızın, hırsızlık için girdikleri evden çıkarken yakalandıkları anlar da saniye saniye kaydedildi

        Giriş: 08.02.2024 - 10:04 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:04
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        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
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        Tuzla, Pendik ve Maltepe’de 11 Ocak ile 29 Ocak arası peş peşe hırsızlık olayları yaşandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir otomobil ve 3 plaka hırsızlığını mercek altına aldı.

        HIRSIZLARI ŞOKE EDEN OPERASYON GÜVENLİK KAMERASINDA

        Yapılan çalışmalarda, otomobil ve plaka hırsızlığını yapan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin evlere girip hırsızlık da yaptığı tespit edildi. Yapılan takipte hırsızlar Tuzla’da hırsızlık için girdikleri apartmandan çıkarken polis ekipleri tarafından sokakta kıskıvrak yakalandı. Hırsızların şoke olduğu operasyon anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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        SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

        Yakalanan 3 şüphelinin suç kaydı kabarık çıktı. Şüphelilerden Ümit I.’nin 14 kaydı, Emrah Y.’nin 21 suç kaydı ve hakkında 3 yıl 8 ay hapis cezası kesilmiş Emre A’nın da 21 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        3 hırsız işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 3 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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