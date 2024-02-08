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        Haberler Gündem Güncel 6 Şubat depreminin acısı Adıyaman'daki çay ocağının duvarlarında! - Güncel haberler

        Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler çay ocağındaki fotoğraflarıyla yaşatılıyor

        Deprem felaketinin vurduğu Adıyaman'da yürekleri yakan bir görüntü ortaya çıktı. Kentte bir çay ocağı sahibi, depremde hayatını kaybeden ikiz kardeşi ile onlarca hemşehrisinin fotoğrafını iş yerinin duvarında sergiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:29
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        Adıyaman'da kahvehane işleten Mustafa İlhan Sapdüzen, depremde hayatını kaybeden ikiz kardeşi ile onlarca hemşehrisinin fotoğrafını iş yerinin duvarında sergiliyor.

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        AA'da yer alan habere göre inşaatta çalışan ve iş yerinden izin alarak ailesiyle hasret gidermek için depremden üç gün önce Adıyaman'a gelen Sapdüzen'in enkaz altında kalan ikiz kardeşi hayatını kaybetti.

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        Depremin ardından akrabalarının acısı nedeniyle Adıyaman'da kalan ve kahvehane açan Sapdüzen, ilk olarak yaşamını yitiren kardeşinin fotoğrafını iş yerinin duvarına astı.

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        Müşterilerinin ölen yakınlarının fotoğraflarını da aynı duvara asmaya başlayan Sapdüzen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerde hemen herkesin yakınını kaybettiğini ve bunun derin acılara yol açtığını belirtti.

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        Sapdüzen, "Depremde canımı, ikiz kardeşimi kaybettim. Burada yaşamını yitiren komşularımız, akrabalarımız ve dostlarımız var. İlk kardeşimin resmini astım. Sonra komşu, arkadaş ve dost. Müşterilerden gelip 'benim yakınımın da fotoğrafını asar mısın?' diyenler oldu. Hepimiz biriz burada. Şu zamanda birbirimize kenetlenmek zorundayız. Acımız büyük, yük çok ağır. Birbirimize destek olmamız lazım. Ben de orada kardeşimin yeri varsa dostlarımın da yeri var dedim. Şu anda 230 fotoğrafımız var." diye konuştu.

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        Sapdüzen, fotoğrafları görenlerden güzel tepkiler aldığını, hayatını kaybedenler için bazı müşterilerinin dua edip Kur'an-ı Kerim okuduğunu dile getirdi. Böyle bir şeye vesile olduğu için şükrettiğini anlatan Sapdüzen, "Arkadaşım, dostum, ahbabım buraya geldikleri zaman duygularımızı ve hislerimizi yaşıyoruz. Hissediyoruz bazı şeyleri. Unutmamak adına çok memnun olanlar da var." dedi.

        Sapdüzen, depremin ardından yaşanan acıların unutulmaması adına dükkanın büyük bir bölümünü fotoğraflarla doldurduğunu kaydetti.

        #haberler
        #Adıyaman

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