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        Haberler Gündem Güncel Elazığ'da korkunç cinayet! Fizyoterapi teknikeri Burcu Demir eşi tarafından öldürüldü! Son dakika haberi

        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri kadın, çalıştığı hastane önünde eşi tarafından öldürüldü

        Elazığ'da korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Kentte Burcu Demir adlı genç kadın, fizyoterapi teknikeri olarak görev yaptığı özel bir hastanenin bahçesinde eşi tarafından silahla vurularak yaşamını yitirdi. Cinayeti işleyen uzman çavuş eşi M.C. ise kayıplara karıştı. Katil zanlısının bulunması için çalışma başlatıldı. Öte yandan çiftin 1 ay önce resmi nikahlarının kıyıldığı ancak düğünlerinin yapılmadığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:59 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:34
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        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
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        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri kadın, çalıştığı hastane önünde eşi tarafından öldürüldü.

        AA'da yer alan habere göre özel bir hastanede fizyoterapi teknikeri Burcu Demir (32) hastane önüne gelen uzman çavuş eşi M.C. ile tartıştı.

        TARTIŞMADA SİLAHINI ATEŞLEDİ

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.C, eşine silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KAÇAN KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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        Olay yerine gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

        1 AY ÖNCE NİKAH KIYMIŞLARDI

        DHA'da yer alan habere göre de başından ve göğsünden vurulan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aracı ile kaçtı. Burcu Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlatıldı. Çiftin 1 ay önce resmi nikahlarının kıyıldığı ancak düğünlerinin yapılmadığı öğrenildi.

        Fotoğraflar: İHA

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        #son dakika
        #Elazığ
        #Burcu Demir

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