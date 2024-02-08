Elazığ'da fizyoterapi teknikeri kadın, çalıştığı hastane önünde eşi tarafından öldürüldü Elazığ'da korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Kentte Burcu Demir adlı genç kadın, fizyoterapi teknikeri olarak görev yaptığı özel bir hastanenin bahçesinde eşi tarafından silahla vurularak yaşamını yitirdi. Cinayeti işleyen uzman çavuş eşi M.C. ise kayıplara karıştı. Katil zanlısının bulunması için çalışma başlatıldı. Öte yandan çiftin 1 ay önce resmi nikahlarının kıyıldığı ancak düğünlerinin yapılmadığı öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 08.02.2024 - 10:59 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:34 facebook

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