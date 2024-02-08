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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn İstanbul'a geldi! - Son dakika haberi - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn İstanbul'a geldi!

        Son dakika haberleri... Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:25
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        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
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        Galatasaray yeni sol beki Derrick Köhn'e kavuştu.

        Hamburg'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 11.45'te İstanbul Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki futbolcuyu, genel havacılık terminalinde Galatasaray Kulübü yetkilileri karşıladı.

        Gazetecilerin sorularının yanıtsız bırakan Alman futbolcu, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

        Almanya Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan transfer edilen Köhn, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-kırmızılılarla resmi sözleşme imzalayacak.

        DERRICK KÖHN KİMDİR?

        Doğum tarihi/Yaş: 4 Şubat 1999 (25)

        Doğum yeri: Hamburg / Almanya

        Boy: 1,80 m

        Mevki: Sol bek

        Ayak: Sol ayak

        Güncel piyasa değeri: 3 mil. €

        Oynadığı takımlar: Bramfeld Altyapı, Hamburg U16, U17, U19, Bayern Münih 2, Willem II, Hannover

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        KULÜBE GÖRE PERFORMANSI:

        Bayern Münih 2: 90 maç 4 Gol 15 Asist

        Willem II: 66 maç 1 Gol 2 Asist

        Hannover 96: 56 maç 8 Gol 12 Asist

        Hamburg U19: 25 maç 1 Gol 4 Asist

        Hamburg U17: 20 maç 0 Gol 1 Asist

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