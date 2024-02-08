Son dakika haberi Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn İstanbul'a geldi!
Son dakika haberleri... Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.
Galatasaray yeni sol beki Derrick Köhn'e kavuştu.
Hamburg'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 11.45'te İstanbul Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki futbolcuyu, genel havacılık terminalinde Galatasaray Kulübü yetkilileri karşıladı.
Gazetecilerin sorularının yanıtsız bırakan Alman futbolcu, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
Almanya Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan transfer edilen Köhn, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-kırmızılılarla resmi sözleşme imzalayacak.
DERRICK KÖHN KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 4 Şubat 1999 (25)
Doğum yeri: Hamburg / Almanya
Boy: 1,80 m
Mevki: Sol bek
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 3 mil. €
Oynadığı takımlar: Bramfeld Altyapı, Hamburg U16, U17, U19, Bayern Münih 2, Willem II, Hannover
KULÜBE GÖRE PERFORMANSI:
Bayern Münih 2: 90 maç 4 Gol 15 Asist
Willem II: 66 maç 1 Gol 2 Asist
Hannover 96: 56 maç 8 Gol 12 Asist
Hamburg U19: 25 maç 1 Gol 4 Asist
Hamburg U17: 20 maç 0 Gol 1 Asist