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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendı! Fenerbahçe ve Galatasaray... - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendı! İşte favori takım...

        Süper Lig'de 24. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte favori takım ve yeni şampiyonluk oranları...

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        Giriş: 08.02.2024 - 12:23 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:23
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        1

        İSTANBULSPOR - 3000

        2

        KONYASPOR - 1000

        3

        SİVASSPOR - 1000

        4

        PENDİKSPOR - 1000

        5

        GAZİANTEP FK - 1000

        6

        HATAYSPOR - 750

        7

        F.KARAGÜMRÜK - 750

        8

        SAMSUNSPOR - 500

        9

        ÇAYKUR RİZESPOR - 500

        10

        BAŞAKŞEHİR - 500

        11

        MKE ANKARAGÜCÜ - 250

        12

        ANTALYASPOR - 250

        13

        KASIMPAŞA - 250

        14

        KAYSERİSPOR - 150

        15

        ALANYASPOR - 150

        16

        ADANA DEMİRSPOR - 100

        17

        TRABZONSPOR - 50

        18

        BEŞİKTAŞ - 50

        19

        GALATASARAY - 1.80

        20

        FENERBAHÇE - 1.75

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