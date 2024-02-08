Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendı! İşte favori takım...
Süper Lig'de 24. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte favori takım ve yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 08.02.2024 - 12:23 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:23
1
İSTANBULSPOR - 3000
2
KONYASPOR - 1000
3
SİVASSPOR - 1000
4
PENDİKSPOR - 1000
5
GAZİANTEP FK - 1000
6
HATAYSPOR - 750
7
F.KARAGÜMRÜK - 750
8
SAMSUNSPOR - 500
9
ÇAYKUR RİZESPOR - 500
10
BAŞAKŞEHİR - 500
11
MKE ANKARAGÜCÜ - 250
12
ANTALYASPOR - 250
13
KASIMPAŞA - 250
14
KAYSERİSPOR - 150
15
ALANYASPOR - 150
16
ADANA DEMİRSPOR - 100
17
TRABZONSPOR - 50
18
BEŞİKTAŞ - 50