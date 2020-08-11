QNB Finansbank 26 Ekim 1987'de yılında Hüsnü Özyeğin tarafından kurulan ve günümüzde Katar Merkez Bankası yönetiminde hizmet vermeye devam eden ve bir mevduat bankası olan Finansbank, 20 Ekim 2016 tarihinde açılımı Qatar National Bank olan QNB Finansbank adını aldı. Dünya çapında yaygınlaşan banka müşterileri işlemlerini halletmek için QNB Finansbank’ın çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, QNB Finansbank saat kaçta açılıyor? QNB Finansbank saat kaçta kapanıyor? İşte Finansbank 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler…

26 Ekim 1987tarihinden Nisan 2006 tarihine kadar Fiba Holding bünyesinde hizmet veren Finansbank, 2006 yılında Yunanistan Ulusal Bankası'na satıldı. Finansbank Haziran 2016'da ise Katar Merkez Bankası'na satılarak büyüme hızını daha da geliştirdi. Sabah erken saatlerde işlerini halletmek isteyen ya da işlemlerini gün içinde eksiksiz tamamlamak isteyen müşterileri banka çalışma saatlerini merak ediyorlar. Bu sebeple QNBFinansbank saat kaçta açılıyor? Sorusuna cevap ararken QNB Finansbank saat kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabını da yanıtlayarak gün içerisinde banka ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşı bilgilendirmek isteriz.

QNB Finansbank Çalışma Saatleri Nedir?

Qnb Finansbank hafta içi her gün sabah saat 09:00'da açılıyor, ve akşam 17:00'de kapanıyor.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde QNB Finansbank Çalışma Saatleri Nedir?

QNB Finansbank’ın çalışma saatleri normalde 09:00 ile 17:00 arasındaydı ancak yaşanan olumsuzluklar sebebi ile Corona tedbirleri çerçevesinde artık QNB çalışma saatleri 12:00 ile17:00 olarak değiştirildi. Yeni normalleşme sürecinde yeniden normal çalışma saatlerine dönüş gerçekleşti.

QNB Finansbank Öğle Saati Açık mı?

QNB Finansbank, 12:30 ile 13:30 saatleri arası yemek saati olduğu için hizmet vermiyor.

QNB Finansbank Hafta Sonu Açık mı?

QNB Finansbank cumartesi Pazar kapalı olduğu için hizmet vermemektedir. Ancak ATM, internet şubesi ve telefon bankacılığı ile hizmet vermeye devam etmektedir.

QNB Finansbank Resmi Tatil Günleri Açık mı?

QNB Finansbank resmi tatillerde ve dini bayramlarda kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir.

QNB Finansbank İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: QNB Finansbank A.Ş.

Sorumlu Kişi: QNB Finansbank Üst Yönetimi

QNB Finansbank Genel Müdürlük Adresi: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli - İstanbul

QNB Finansbank Genel Müdürlük Telefonu: 0 (212) 318 50 00

QNB Finansbank Genel Müdürlük Faks Numarası: 0 (212) 216 09 92

QNB Finansbank Müşteri Hizmetleri: 0 850 222 0 900