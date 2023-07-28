Rafet El Roman sevgilisiyle tatilde
Sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan Rafet El Roman, Turgutreis'te görüntülendi. İskelede uzun süre sohbet eden aşıklar, ardından kendilerini serin sulara bıraktı
Giriş: 28.07.2023 - 10:13
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Rafet El Roman, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
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Tuğba Altıntop ile evliliğinden Su ve Şevval adında iki kızı bulunan ünlü şarkıcı, uzun zamandır aşk yaşadığı ve adının Yasemin olduğu öğrenilen sevgilisiyle soluğu Turgutreis'te aldı.
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İkili, konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.