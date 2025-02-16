Rafet El Roman: Yusuf Güney'i uzaylılara havale ettim

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Rafet El Roman, Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Sahne almadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Sevgililer Günü haftası bizim için çok önemli, bu hafta üçüncü konserimizi veriyoruz. Birbirini seven insanlar için sahneye çıkıyoruz" dedi.

BARIŞMA SİNYALİ

Geçtiğimiz haftalarda Yasemin Gergeç ile yollarını ayıran Rafet El Roman; "14 Şubat'a yalnız girdiniz. Hayatınızda yeni biri var mı?" sorusuna ise "Yasemin hanım ile tam anlamıyla ayrılmadık. Kendisiyle görüşmeye devam ediyoruz ve bu akşam da beni yalnız bırakmadı. Şu an o da burada. Aslında tam bir ayrılık değil, kısa bir ara verdik diyelim. Belki ilişkimiz tekrar toparlanır" şeklinde yanıt vererek barışma sinyali verdi.

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"YUSUF GÜNEY'İ UZAYLILARA HAVALE ETTİM"

Geçtiğimiz yıllarda yapımcılığa soyunan Rafet El Roman'a, "Birçok genç şarkıcının albüm ve şarkı yapmasında yardımcı oldunuz. Yeni isimler çıkartmayı düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Rafet El Roman, bu soruya esprili bir yanıt vererek; "Şu an için böyle bir planım yok. Zaten destek olduğum şarkıcılar da ortadan kayboldu! İlk olarak Ezo ile bir çalışma yaptık ama şu an müzik dünyasında yok. Nerede yaşıyor, ne yapıyor bilmiyorum ama çok iyi bir sesi vardı. Yusuf Güney'i biliyorsunuz, onu da uzaylılara havale ettim! Allah yolunu açık etsin, Yusuf’u çok seviyorum. Bir gün o da müzik dünyasına dönüş yolunu bulacaktır" diyerek güldürdü.