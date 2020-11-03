Ramo 19. bölüm 2. fragman yayınlandı

Ramo 19. bölüm 2. fragman ekrana geldi. Ramo'nun yeni bölümünde neler olacak? Ramo’nun vurulmasının üzerinden haftalar geçmiştir. Ramo kendine gelir gelmez Kaman gizemini çözmek için yeniden kolları sıvar. Yavuz’u saklandığı yerden çıkaran Doğu, onu Cihangir’e teslim etse de Cihangir, kimsenin nedenini anlamayacağı bir karar alarak Yavuz’a dokunulmazlık verir.

RAMO’DA NELER OLACAK?

Bu durum karşısında şoke olan Sibel, soluğu Ramo’nun karşısında alır. Bu savaşta geçici de olsa birlikte hareket etmek zorundadırlar artık. Kaman gizemini çözmeye çalışan Ramo, Yavuz’dan da intikam alma planları yapıyordur. Yavuz’un dokunulmazlık gizemini çözmeye çalışan Ramo, hem Yavuz’u, hem de Cihangir’i kullanarak büyük bir oyun tezgahlar. Eğer planı tutarsa, İstanbul mafyasını çökertmiş olacaktır. Oysa Cihangir, buzdağının sadece görünen kısmıdır.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 19. Bölüm 2. Tanıtımı;