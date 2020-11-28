Ramo dizisi 22. son bölümü ile ekrana geldi ve heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Peki şimdiden merakla beklenen Ramo 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO 22. SON BÖLÜM İZLE

RAMO 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihangir, Ramo’nun hayatını bağışlamayı düşünmüyordur ama Cihangir’in de üstündeki adamlar, Ramo’yu öyle erkenden kaybetmek istemezler. Ne de olsa yıllardır aradıkları düşman olan Sarraf’ı Ramo getirmiştir onlara.

Ramo, yaşam hakkını bir şartla kazanır; başka birini öldürmek. Ramo’dan öyle birini öldürmesini isterler ki, bunu vicdanen de fikren de yapması mümkün değildir.

Sibel de Ramo’ya kurulan bu tuzağı öğrenir ve ona yardım etmek ister. Sibel, Ramo’ya yardım etmek isterken kendi başını belaya sokacaktır.

RAMO 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.