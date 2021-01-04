Ramo 27. yeni bölüm için heyecan dorukta! Yeni sezonuyla da oldukça ilgi gören dizinin 27. bölümü büyük gerilime sahne olacak...

"HÜKMÜN VERİLDİ RAMO, CEHENNEME GİDİYORSUN!"

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun 27. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ramo'nun Irak'a gittiği heyecan dolu tanıtımda vurulduğu anlar herkesi şoke ediyor.

RAMO 27. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

RAMO’DA NELER OLACAK?

Ramo, Yavuz’u öldürerek kendi ölüm fermanını da imzalamıştır. Hem Cihangir’in adamları, hem de Mazhar, Ramo’nun peşindedir artık.

Sibel, ailenin yanındadır ve o da bütün aile bireyleri gibi her yerde Ramo’yu arıyor ve bir an önce ona kavuşmayı diliyordur. Ramo’dan hiçbir iz yoktur.

Oysa Ramo, Sibel’e ve ailesine kavuşabilmek için cehennemde ölüm kalım savaşı veriyordur.