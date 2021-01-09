Ramo dizisi 27. son bölümü ile ekrana geldi ve heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. İşte şimdiden merakla beklenen Ramo 28. yeni bölüm fragmanı...

RAMO 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, Yavuz’u öldürerek kendi ölüm fermanı da imzalamıştır.

Hem Cihangir’in adamları, hem de Mazhar, Ramo’nun peşindedir artık.

Sibel, ailenin yanındadır ve o da bütün aile bireyleri gibi her yerde Ramo’yu arıyor ve bir an önce ona kavuşmayı diliyordur. Ramo’dan hiçbir iz yoktur.

Oysa Ramo, Sibel’e ve ailesine kavuşabilmek için cehennemde ölüm kalım savaşı veriyordur.

RAMO 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?