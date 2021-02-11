Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun 32. bölümünden 2. tanıtım yayınlandı...

"ARTIK KAPATMAMIZ GEREKEN BİR HESAP VAR!"

Ramo'nun hesabı kapatmak için Mazhar'ın karşısına çıktığı tanıtımda gerilim giderek yükselirken, ikili arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

RAMO'DA NELER OLACAK?

Ramo ne kadar inanmak istemese de hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel'e ait olduğunu gösteriyordur. Ramo, ailesini bile dinlemeden her yerde Sibel'e ait bir iz arıyordur.

Ramo'nun her eylemi İstanbul'un büyük patronlarını biraz daha rahatsız eder. Mazhar, patronlarından da aldığı emirle Ramo'yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir.