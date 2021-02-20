Ramo dizisi 33. son bölümü ile ekrana geldi ve heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Peki şimdiden merakla beklenen Ramo 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun büyük bir planı vardır; Mazhar'ın yerine İstanbul’un patronu olmak. Patronların ise tek amacı vardır; Ramo'ya diz çöktürmek. Oyuna yeni giren Şerif'in her hamlesi Ramo'yu biraz daha zora sokuyordur. Ramo'nun harekete geçmesini engelleyen şey ise Sibel'in rehin tutuluyor olmasıdır.

Ramo, bir yandan Sibel'in nerede tutulduğunu öğrenmeye, diğer yandan da Mazhar'ın yerine geçebilmek için Yıldırım'ı ikna edecek bir planı devreye sokacaktır. Yapacağı en küçük yanlış ailesinin yok olmasına neden olacağından, attığı her adıma dikkat etmek zorundadır.

RAMO 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.