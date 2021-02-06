'Ramo'da herkesi sarsan olay!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon'Ramo'da herkesi sarsan olay! Ramo, Sibel'i kaybetmenin acısını yaşıyor!
ABONE OL

'Ramo'da herkesi sarsan olay!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde Ramo büyük bir acı yaşadı. Herkesin hayatını değiştirecek çarpıcı olayların yaşandığı bölümün finalinde Sibel'in bulunduğu hastane odasında şiddetli bir patlama gerçekleşti. Ramo, sevdiği kadını kaybetmenin acısıyla derinden sarsılırken, izleyicileri ekran başına kilitleyen bölüm sosyal medyada da uzun süre gündemde yer aldı

'Ramo'da herkesi sarsan olay! Ramo, Sibel'i kaybetmenin acısını yaşıyor!
HABERTURK.COM

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde; düğün günü gerçekleşen saldırı sonrasında hastanede yaralı halde yatan Sibel'e tuzak kuruldu.

Hemşire ve hasta bakıcı kılığında odaya giren iki kişi, Sibel'i bayılttıktan sonra odaya bomba yerleştirdi. Patlama sonrasında sevdiği kadını kaybetmenin acısıyla sarsılan Ramo, izleyicileri de derinden etkilemeyi başardı. Tüm bu yaşananlara kimin sebep olduğu ve bundan sonra Ramo'nun neler yapacağı merak uyandırdı.

İşte o anlar;

Ramo, Sibel'in mezarının başında;

SOSYAL MEDYA #DAYANKALBİM DEDİ

Ramo, dün akşam yayınlanan 31. bölümüyle ABC1 20+'da 4.95 izlenme oranı (rating),10.35 izlenme payı (share),AB'de 3.62 izlenme oranı (rating),7.86 izlenme payı (share),Total'de 6.29 izlenme oranı (rating),12.95 izlenme payı (share) elde etti. #DayanKalbim etiketi ise Twitter Türkiye'de 11 saat 15 dakika, dünyada ise 2 saat 5 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

NEHİR, SİBEL'E KAN VERDİ

Ramo ve Sibel'in düğününe yapılan saldırıdan sonra Sibel, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Sibel'in yaşaması için acil kan bulunması gerekiyordu. Aranan kanı bulmak için yalnızca 2 saati olan Ramo, büyük bir çaba gösterdi. Kan vereceğini söyleyen birinden telefon alan Ramo, bir an olsun derin bir nefes alırken gittiği yerde tuzağa düşürüldüğünü anlayınca gerilim yine yükseldi. Ramo, kendisine kurulan tuzaktan kurtulmayı başarırken, Mazhar'dan aldığı bir bilgiyle başka bir zor durumun içine düştü. Sibel için aranan kanın Nehir'de olduğu ortaya çıktı. Nehir'in ise Sibel'e kan vermek için Ramo'ya tek bir şartı vardı; kanına karşılık Ramo'nun kendi canını vermesi.

"Anlaşma diye buna derim"

MAZHAR VE RAMO ARASINDA GERİLİM

Nehir ile anlaşma yapan Ramo'nun, düğün gününde olanların sorumlusunu bulmak için harekete geçti. Saldırıyı Korkut'un yaptığını öğrendikten sonra, Mazhar'dan tüm masaya toplamasını istedi. Toplantıda Ramo, Korkut'tan hesap sorarken, Korkut'un da elinde Ramo'ya karşı kullanabileceği büyük bir kozu vardı. Korkut, Taner'i öldürenin Ramo olduğunu söyleyerek büyük bir bomba patlattı. Mazhar artık Ramo'ya karşı büyük bir öfke duyuyordu.

Ramo hesap soruyor;

NEHİR, RAMO'YU ÖLDÜREMEDİ

Düğünlerine yapılan saldırının sorumlusunu öğrendikten sonra Ramo, Nehir'e verdiği sözü tutarak canını vermek için karşısına çıktı ancak Nehir, tetiği çekemedi. Ramo, Sibel'in kardeşi Gizem'i de alarak geri döndü.

"Sen katil değilsin"

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 5 Şubat 2021 - AB ve TOTAL reyting sıralaması ilk 10
TELEVİZYONReyting sonuçları açıklandı mı?
Kuzey ile Yıldız'ın büyük mutluluğu! Kuzey Yıldızı-İlk Aşk izle
TELEVİZYONKuzey ile Yıldız'ın büyük mutluluğu
Çukur 115. yeni bölüm ön izleme yayında - Çukur Çukur 115. bölümde neler olacak?
TELEVİZYONÇukur 115. yeni bölüm fragmanı...
Seni Çok Bekledim 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Seni Çok Bekledim 2. son bölüm....
TELEVİZYONSeni Çok Bekledim 3. yeni bölüm fragmanı...
Baba filmi konusu nedir? - Baba filmi oyuncuları kimler? Baba filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?
TELEVİZYONBaba filmi konusu nedir?
Son Yaz 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Yaz 6. son bölüm
TELEVİZYONSon Yaz 7. yeni bölüm fragmanı...
Kırmızı Oda 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kırmızı Oda 23. son bölüm
TELEVİZYONKırmızı Oda 24. yeni bölüm fragmanı...
Arka Sokaklar 577. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Arka Sokaklar 576. son bölüm...
TELEVİZYONArka Sokaklar 577. yeni bölüm fragmanı...
Payitaht "Abdülhamid" 138. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Payitaht dizisi 137. son bölüm...
TELEVİZYONPayitaht "Abdülhamid" 138. yeni bölüm...
Ramo 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Ramo 31. bölüm full izle tek parça
TELEVİZYONRamo 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?