'Ramo'da herkesi sarsan olay!

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Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde; düğün günü gerçekleşen saldırı sonrasında hastanede yaralı halde yatan Sibel'e tuzak kuruldu.

Hemşire ve hasta bakıcı kılığında odaya giren iki kişi, Sibel'i bayılttıktan sonra odaya bomba yerleştirdi. Patlama sonrasında sevdiği kadını kaybetmenin acısıyla sarsılan Ramo, izleyicileri de derinden etkilemeyi başardı. Tüm bu yaşananlara kimin sebep olduğu ve bundan sonra Ramo'nun neler yapacağı merak uyandırdı.

İşte o anlar;

Ramo, Sibel'in mezarının başında;

SOSYAL MEDYA #DAYANKALBİM DEDİ

Ramo, dün akşam yayınlanan 31. bölümüyle ABC1 20+'da 4.95 izlenme oranı (rating),10.35 izlenme payı (share),AB'de 3.62 izlenme oranı (rating),7.86 izlenme payı (share),Total'de 6.29 izlenme oranı (rating),12.95 izlenme payı (share) elde etti. #DayanKalbim etiketi ise Twitter Türkiye'de 11 saat 15 dakika, dünyada ise 2 saat 5 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

NEHİR, SİBEL'E KAN VERDİ

Ramo ve Sibel'in düğününe yapılan saldırıdan sonra Sibel, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Sibel'in yaşaması için acil kan bulunması gerekiyordu. Aranan kanı bulmak için yalnızca 2 saati olan Ramo, büyük bir çaba gösterdi. Kan vereceğini söyleyen birinden telefon alan Ramo, bir an olsun derin bir nefes alırken gittiği yerde tuzağa düşürüldüğünü anlayınca gerilim yine yükseldi. Ramo, kendisine kurulan tuzaktan kurtulmayı başarırken, Mazhar'dan aldığı bir bilgiyle başka bir zor durumun içine düştü. Sibel için aranan kanın Nehir'de olduğu ortaya çıktı. Nehir'in ise Sibel'e kan vermek için Ramo'ya tek bir şartı vardı; kanına karşılık Ramo'nun kendi canını vermesi.

"Anlaşma diye buna derim"

MAZHAR VE RAMO ARASINDA GERİLİM

Nehir ile anlaşma yapan Ramo'nun, düğün gününde olanların sorumlusunu bulmak için harekete geçti. Saldırıyı Korkut'un yaptığını öğrendikten sonra, Mazhar'dan tüm masaya toplamasını istedi. Toplantıda Ramo, Korkut'tan hesap sorarken, Korkut'un da elinde Ramo'ya karşı kullanabileceği büyük bir kozu vardı. Korkut, Taner'i öldürenin Ramo olduğunu söyleyerek büyük bir bomba patlattı. Mazhar artık Ramo'ya karşı büyük bir öfke duyuyordu.

Ramo hesap soruyor;

NEHİR, RAMO'YU ÖLDÜREMEDİ

Düğünlerine yapılan saldırının sorumlusunu öğrendikten sonra Ramo, Nehir'e verdiği sözü tutarak canını vermek için karşısına çıktı ancak Nehir, tetiği çekemedi. Ramo, Sibel'in kardeşi Gizem'i de alarak geri döndü.

"Sen katil değilsin"

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!