Ramo, Fidan'ın intikamını alabilecek mi?

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Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 26. bölümünde Ramo’nun tek hedefi Sibel’i Cihangir’in evinden almaktır. Cihangir’in hedefi ise bunu başarmadan Ramo’yu öldürtmek. Bunun için de Sibel’i kullanacaktır.

İstanbul’da bütün ibreler Cihangir’e dönmüşken Yavuz’un gelişiyle her şey altüst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo’dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’nun önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 26. Bölüm Tanıtımları;

Ramo'nun 26. Bölümünden Ön İzleme Sahneleri;