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Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun dün akşam ekrana gelen 13. bölümü yaşanan çarpıcı gelişmeleri ve hız kesmeyen aksiyonuyla Cuma akşamına damgasını vurdu. Ramo, İstanbul'da yaşadığı tüm tehlikelere rağmen kimseye boyun eğmeyip mücadelesine devam ederken, Sibel aşkı için ölümle burun buruna geldi. Sibel, Ramo'nun canını kurtarabilmek için gözünü kararttı ve Taner'e silah çekti. Taner de Sibel'in başına silah dayarken Ramo'nun gelmesiyle heyecan doruklara ulaştı. Ramo bir an bile tereddüt etmeden Taner'i vurarak öldürdü. Finalde Cihangir'in gelmesiyle nefesler tutulurken, Ramo ve Sibel'in nasıl kurtulacağı büyük merak konusu oldu.

İşte o anlar;





SOSYAL MEDYA #RAMO'YU KONUŞTU!

Ramo, dün akşam yayınlanan 13. bölümüyle ABC1 20+'da 5.13 izlenme oranı (rating),13.18 izlenme payı (share),AB'de 4.23 izlenme oranı (rating),11.62 izlenme payı (share),Total'de 5.28 izlenme oranı (rating),14.15 izlenme payı (share) elde etti. #Ramo etiketi Twitter Türkiye'de 6 saat TT listesinde kaldı.

RAMO, ALPAY'I CİHANGİR'E TESLİM ETTİ!



Düğün gününde Cihangir'in karşısına çıkan Ramo herkesi şok etti. Taner, her yerde aradığı Ramo'yu tam düğününde karşısında görünce öfkeden deliye döndü. Ramo düğüne kendini koruyacak bir plan yaparak gelmişti, Cihangir onu öldürmek istese de bu planı sayesinde canını bağışlamak zorunda kaldı. Bir türlü bulunamayan Alpay'ı, Ramo bulup Cihangir'e getirmişti, bu hamlesiyle racon gereği Cihangir'in elini kolunu bağlayan Ramo özgürlüğüne kavuştu.

Ramo'nun bagajından Alpay çıkıyor;





TANER, RAMO'NUN PEŞİNİ BIRAKMADI!

Cihangir canını bağışlasa da Taner'in, Ramo'nun peşini bırakmaya niyeti yoktu. Bir şekilde Ramo'yu öldürecekti, bunun için Süsçü adında birine Ramo'yu öldürüp kaza süsü vermesi için emir verdi. Taner'in telefondaki konuşmasını duyan Sibel, Ramo'yu uyarmak için limana gitti. Sibel ve Ramo'nun limanda olduğu anlarda Taner'in de limana gelmesi gerilimi arttırırken, Sibel görünmeden kaçmayı başardı.

Sibel ve Ramo karşı karşıya;

RAMO, DÜŞMANLARINA KARŞI MÜCADELE ETTİ!

Ramo, Süsçü'nün tuzağından kurtulmayı başarırken ikisi arasında çıkan kavgada Ramo, Süsçü'yü öldürdü. Ramo tüm bunlarla baş etmeye çalışırken, limanın eski sahipleriyle de başı belaya girdi. Ramo'nun kimseye boyun eğmeye niyeti yoktu. Pompacılar limanın eski sahibi Kumkapılı'nın mekanını bastı ve ibret olsun diye tüm mekanı patlattılar. Taner, polisin bildiği bir sevkiyatı Ramo'ya yaptırarak yeni bir tuzak planladı. Böylelikle Ramo tutuklanacaktı ve hapiste onu öldürebilecekti ancak Ramo, zekice bir hamle yaparak polisten kurtulmayı başardı. Tüm bunlar yaşanırken Sibel'i ise büyük bir felaket bekliyordu.

Ramo, düşmanlarının hesabını kesiyor;

"Önce beni öldürmen lazım!"





RAMO'NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun 14. bölüm tanıtımı yayınlandı. Cihangir, "Oğlumun toprağı soğumadan Ramo'nun işi bitecek!" sözleriyle Taner'in intikamını alacağını gösterirken, aksiyon dolu nefes kesici sahneler heyecanı artırıyor. Hasan'ın vurulması herkesi şoke ederken, Cihangir ve Ramo'nun karşı karşıya olduğu anlarda gerilim doruğa ulaşıyor.

İşte Ramo'nun 14. Bölüm Tanıtımı:



Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!