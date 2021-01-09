Ramo ve Sibel, namlunun ucunda!

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Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo, aksiyon ve heyecan dolu anlarıyla dün akşam izleyicileri ekran başına kilitledi. Ramo, imkansız gibi görünen ve ucunda ölüm olduğu düşünülen bir görev için Irak'a gitti. Ondan uzun süre haber alamayan ailesi ve Sibel ise her yerde Ramo'yu aradı. Operasyonu başarıyla tamamlayan Ramo, sağ salim Irak'tan döndü ancak ailesi ve Sibel, Mazhar'dan duydukları haber yüzünden Ramo'yu öldü sanıyordu.

Sibel, Ramo'nun öldüğünü öğrenince büyük bir yıkım yaşarken, Cihangir'den intikam almaya karar verdi ve bir not bırakarak Cihangir'i öldürmek için yola çıktı. Eve dönen Ramo ise Sibel'in notunu bulunca hemen harekete geçti. Sibel'in Cihangir'in karşısına çıktığı final anlarında heyecan doruğa ulaşırken Ramo, Sibel'i kurtarmak için geldi. Cihangir, ikisinin de ölüm emrini verdi ve adamları ikilinin etrafını sardı. "Ramo ve Sibel, Cihangir'den nasıl kurtulacak?" sorusunun cevabı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #BEKLEBENİ DEDİ!

Ramo, dün akşam yayınlanan 27. bölümüyle ABC1 20+'da 5.00 izlenme oranı (reyting),9.94 izlenme payı (share),AB'de 4.17 izlenme oranı (reyting),8.78 izlenme payı (share),Total’de 6.04 izlenme oranı (reyting),12.42 izlenme payı (share) elde etti. #BekleBeni etiketi 9 saat 30 dakika boyunca TT listesinde kaldı. Heyecanın hız kesmediği bölüm #Ramo etiketiyle de uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

RAMO'NUN TEKLİFİ ŞARTLARI DEĞİŞTİRDİ!

Ramo, Yavuz'u öldürerek Fidan'ın intikamını aldı ancak bu hamlesiyle kendi ölüm fermanını da imzaladı. Hem Mazhar hem Cihangir, Ramo'yu bulup öldürmek için harekete geçti. Ramo ise kendi hayatını tehlikeye atacak bir karar vererek Mazhar'ı aradı.

Mazhar, Ramo'yu aldıktan sonra tam işini bitirecekken, Ramo'nun şaşırtan teklifi bir kez daha dengeleri değiştirdi. Ramo, Irak'a giderek uzun zamandır aranan ancak kurtarılamayan Profesör'ü getireceğini söyledi.

"Cehenneme gidiyorsun!"

RAMO, PROFESÖRÜ KURTARDI!

Bu imkansız gibi görünen ve ucunda ölüm olduğu düşünülen görev için Ramo, Irak'a gitti. 2 ay boyunca Ramo'dan kimse haber alamazken, hem ailesi hem Sibel her yerde Ramo'yu aradı. Ramo, ölümle burun buruna geldiği bir operasyonla Profesör'ü kurtarmayı başarırken Profesör'ün, Mazhar'ın amcası çıkması ise herkesi şoke etti. Ramo, Profesör ile birlikte Türkiye'ye geri döndü ve Mazhar'ın takdirini kazandı.

RAMO'NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ramo’nun 28. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ramo'nun, "Kızın elimde!" diyerek Cihangir'e karşı kozunu kullandığı tanıtımda hem Cihangir'in hem Ramo'nun tehlikede olduğu anlar büyük merak uyandırıyor.

İşte Ramo'nun 28. Bölüm Tanıtımı;

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!