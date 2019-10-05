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HaberlerFutbol

Real Madrid, Granada galibiyetiyle liderliğini korudu

La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Granada'yı 4-2 yenerek, liderliğini korudu. Real Madrid'de Alman futbolcu Toni Kross 33. dakikada sakatlanarak yerini Luka Modric'e bıraktı

Real Madrid

La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Granada'yı 4-2 yenerek, liderliğini korudu.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta La Liga lideri Real Madrid ile ikinci sıradaki Granada karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 2. dakikada Karim Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Real Madrid'in yeni transferi Belçikalı Eden Hazard 45. dakikada bu sezonki ilk golünü atarken, ilk yarı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğünde sona erdi.

İkinci yarının 61. dakikasında Luka Modric ile farkı 3'e çıkaran Real Madrid, konuk takım Granada'dan Darwin Machis (Dk. 69) ve Domingos Duarte'nin (Dk. 77) golleriyle maçın son anlarında zorlandı.

Granada'nın beraberlik arayışlarına 90+3. dakikada James Rodriguez ile karşılık veren Real Madrid, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid, 18 puanla haftayı lider kapatmayı garantiledi. Granada ise maç fazlasıyla 14 puanla 2. sırada kaldı.

Real Madrid'de Alman futbolcu Toni Kross 33. dakikada sakatlanarak yerini Luka Modric'e bıraktı.

Diğer yandan Granada'da ilk sezonunu geçiren Türk futbolcu İsmail Köybaşı, maç kadrosunda yer aldı. Ancak La Liga'da şimdiye kadarki maçlarda olduğu gibi teknik direktör Diego Martinez, İsmail'i oynatmadı.

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