Real Madrid - Juventus maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli yıldızlarımız Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya getirecek maç sporseverler tarafından yakından takip edilecek. Çeyrek final için kritik bir öneme sahip maç öncesinde Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte detaylar...