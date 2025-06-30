Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIFA Kulüpler Dünya Kupası Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?

        Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu dev bir maça sahne oluyor. İspanyol devi Real Madrid, İtalya'nın güçlü ekiplerinden Juventus ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Real Madrid - Juventus karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte Real Madrid - Juventus maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 19:19 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Real Madrid - Juventus maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli yıldızlarımız Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya getirecek maç sporseverler tarafından yakından takip edilecek. Çeyrek final için kritik bir öneme sahip maç öncesinde Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte detaylar...

        2

        REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

        Real Madrid - Juventus maçı, 1 Temmuz Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak.

        3

        REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Real Madrid - Juventus maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

        Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr, Mbappe.

        Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Costa, McKennie, Locatelli, Kostic, N. Gonzalez, Koopmeiners, Kenan Yıldız

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı