1 TEMMUZ RESMİ GAZETE KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7551 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 7452 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanunun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılacak Yeni Yapıların Bulunduğu Parsellerin Maliki Olan Gerçek veya Tüzel Kişilere Hibe ve Yapım Kredisi Verilmesine İlişkin 5/10/2023 Tarihli ve 7700 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10019)

–– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10020)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10021)

–– 154/33 kV Hanönü Transformatör Merkezi Sahası Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10022)

–– 400 kV Saros Havza Transformatör Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10023)

–– 154 kV Armutçuk RES TM-Şapdağı RES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10024)

–– Bazı Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ile Bazı Yüksekokul ve Fakültelerin Kapatılması, Bazı Enstitü ve Fakültelerin Adlarının Karşılarında Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10025)

YÖNETMELİKLER

–– Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10026)

–– Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği

ANA STATÜLER

–– Türkiye Atıcılık Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞLER

–– Damızlık ve Damızlık Harici Hayvanlar ile Üreme Ürünleri İthalatı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/22)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/23)

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2025/6)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/11/2024 Tarihli ve 2022/100176 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/11/2024 Tarihli ve 2020/37553 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/11/2024 Tarihli ve 2020/39775 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri