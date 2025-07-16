Resmi Gazete kararları: 16 Temmuz Resmi Gazete'de bugün neler var?
"16 Temmuz Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 16 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...
16 Temmuz 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte 16 Temmuz Resmi Gazete kararları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/15)
–– Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetlerinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/34)
KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/06/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/33130] Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/179, K: 2025/84 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/195, K: 2025/85 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/182, K: 2025/87 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2025/21, K: 2025/90 Sayılı Kararı
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3, 9, 10 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri