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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları açıklandı! 10 Mayıs bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte 10 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yer alanlar!

        Resmi Gazete kararları açıklandı! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        10 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ve yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları, sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Mayıs tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 00:04 Güncelleme: 10.05.2025 - 00:05
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        Resmî Gazete'nin 10 Mayıs 2025 tarihli sayısı yayımlandı ve dikkat çeken kararlarla kamuoyunun gündemine oturdu. Yeni yönetmelikler, tebliğler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemeler vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle bazı maddeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte 10 Mayıs’ta yayımlanan Resmî Gazete’de öne çıkan düzenlemeler...

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        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        ATAMA KARARLARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164)

        YÖNETMELİKLER

        –– Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

        –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine Garantisi Olmaksızın Hibe Hariç Dış İmkân Sağlamasına İzin Verilmesine ve Sağlanan Dış İmkânın İzlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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        GENELGELER

        –– 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile İlgili 2025/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

        –– Genel Tarım Sayımı ile İlgili 2025/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

        KURUL KARARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/05/2025 Tarihli ve 13500 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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