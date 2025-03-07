7 MART RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9552)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sınırlarından Geçiş Yapan Eşya ve Taşıtlarla İlgili Ön Bilgi Paylaşımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9553)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9554)

–– Ağaçören-Sarıyahşi İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9555)

–– Elazığ-Tunceli Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9556)

–– Van İli, Çaldıran İlçesinde Bulunan İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9557)

–– 154 kV Gerze TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9558)

–– Hatay İlinde Bulunan Bazı Alanların Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9559)

–– Adıyaman İli, Merkez İlçede Bulunan Bazı Alanların Karadağ Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9560)

–– Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesinde Bulunan Alanın Elbistan Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9561)

–– Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkındaki 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11773 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9562)

–– Muğla İli, Yatağan İlçesi, Eskihisar Mahallesi, Stratonikeia Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanında Yürütülen Arkeolojik Kazı ve Restorasyon İşi Kapsamında İhtiyaç Duyulan Özel Mülkiyete Konu 233 Ada 2 Parsel, 249 Ada 15 Parsel, 255 Ada 28 Parsel ve 256 Ada 12 Parsel Numaralı Taşınmazların, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9563)

–– 154 kV Afyon1-Uşak Brş.N.-Karma OSB Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9564)

–– Ankara İli, Nallıhan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan S:200809574 Sayılı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahada Tespit Olunan ve Ruhsata Konu Madencilik Faaliyetinin Yürütülebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9565)

–– Yeni Taşkent Yük Merkezi Projesi Kapsamında Mersin İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9566)

–– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9567)

–– 154 kV Keban Şalt-2-Malorsa TM Brş. Yazıhan Havza TM EİH Brş. Noktasına Saplama (T Bağlantı) DDY Yazıhan TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9568)

YÖNETMELİKLER

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2024 Tarihli ve 2021/28358 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2024 Tarihli ve 2019/38607 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2024 Tarihli ve 2020/19910 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2024 Tarihli ve 2020/28581 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/10/2024 Tarihli ve 2021/27846 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/11/2024 Tarihli ve 2021/30838 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/11/2024 Tarihli ve 2019/32928 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/12/2024 Tarihli ve 2020/22950 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/12/2024 Tarihli ve 2021/56406 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri