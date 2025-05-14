Dünün reyting sonuçları 13 Mayıs 2025: AB ve Total sıralaması ile hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti?
Dünün reyting sonuçları ile 13 Mayıs Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bir Gece Masalı, Son Ültimatom, Ölümlü Dünya 2 ve Survivor All Star-Gönüllüler yayınlandı. Peki, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte, 13 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 13 Mayıs Salı AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bir Gece Masalı, Son Ültimatom, Ölümlü Dünya 2 ve Survivor arasından hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 13 Mayıs 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...
13 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
13 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecek.
13 MAYIS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI