Dün yayınlanan dizi, film, haber bülteni, yarışma, gündüz kuşağı ve komedi programları günün birincisi olmak için yarıştı. 25 Temmuz Cuma akşamı TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle ekrana gelirken; TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Kuralsız Sokaklar yapımları tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV’de Buz Devri 5: Büyük Çarpışma, Show TV’de Eyvah Eyvah 3, Star TV’de Banker Bilo, Now TV’de Ah Be Birader filmleri yayınlandı. Peki, 25 Temmuz 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…