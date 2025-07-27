Reyting sonuçları 26 Temmuz 2025: Dünün reyting sonuçları birincisi kim, hangi yapım oldu?
Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. 26 Temmuz Cumartesi günü yayınlanan yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Dün akşam Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Kod 355 ve TRT1 ekranlarında Pembe Panter filmi yapımları yer aldı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 26 Temmuz 2025 reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
Dün akşam kuşağında Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Kod 355 ve TRT1 ekranlarında Pembe Panter filmi yayınlandı. 26 Temmuz Cumartesi günü en çok izlenen yapımları merak edenler dünün reyting sonuçları için arama motorlarına yöneldi. Peki, 26 Temmuz 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
26 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI
26 Temmuz reyting sonuçları gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacak.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SIRALAMASI NASILDI?
Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye", 2. sırada Show TV'de ekranlara gelen "Güldür Güldür Show", 3. sırada ise "NOW Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.
AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye", 2. sırada "Güldür Güldür Show", 3. sırada ise "Güldür Güldür Show" özet bölümü yer aldı.