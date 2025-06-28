Reyting sonuçları 27 Haziran 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dün akşam Gassal ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası, Tosun Paşa ve Sil Baştan Kaynanam filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Arka Sokaklar ve Güven Bana yapımları ise tekrar bölümüyle ekranlara geldi. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 27 Haziran 2025 reyting sonuçları...
Dün yayınlanan dizi, film, haber bülteni, yarışma, gündüz kuşağı ve komedi programları günün birincisi olmak için yarıştı. 27 Haziran Cuma akşamı TRT 1’de Gassal dizisi ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekrana gelirken; Kanal D’de Arka Sokaklar, ATV’de Güven Bana yapımları tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası, Star TV’de Tosun Paşa ve Now’da Sil Baştan Kaynanam filmleri yayınlandı. Peki, 27 Haziran 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
27 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 27 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
27 HAZİRAN 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI