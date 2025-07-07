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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 6 Temmuz 2025: Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef... AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları 6 Temmuz 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        6 Temmuz Pazar akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar yayınlandı. Kuralsız Sokaklar programı ile Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı., Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken Nefes: Yer Eksi İki, Şekerpare ve Yedi Bela Hüsnü filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi? İşte, 6 Temmuz 2025 reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 07:41 Güncelleme: 07.07.2025 - 07:41
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        Her gün kanallarda birçok dizi, film, maç, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Nefes: Yer Eksi İki, Şekerpare, Yedi Bela Hüsnü ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 6 Temmuz 2025 reyting sonuçları

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        6 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        6 Temmuz 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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        6 TEMMUZ 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        6 TEMMUZ 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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