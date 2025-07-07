Her gün kanallarda birçok dizi, film, maç, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Nefes: Yer Eksi İki, Şekerpare, Yedi Bela Hüsnü ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 6 Temmuz 2025 reyting sonuçları