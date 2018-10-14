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Rusya, Avrupa'da pek kalmayan metoda gittiler. Pivot santrafor kullanıyorlar, yanlarında da giden futbolcular var. Pivot santrafor dünyada pek kalmadı artık. Sol tarafımızı o kadar boş bıraktık ki, o kadar maden buldular ki... Oyunu hiç kontrol edemedik. Lucescu'nun Hasan Ali'ye yardım edecek birisini bulmamasına çok şaşırdım.