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Rıza Kocaoğlu ile Yüsra Geyik aşk yaşıyor!

Çukur dizisinde Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu ile Arka Sokaklar dizisinde rol alan Yüsra Geyik'in aşk yaşadığı iddia edildi

Rıza Kocaoğlu ile Yüsra Geyik aşk yaşıyor!

Rıza Kocaoğlu rol arkadaşı Hazal Subaşı ile aşk yaşıyordu, ayrılığın ardından Rıza Kocaoğlu'nun kendinden 12 yaş küçük oyuncu Yüsra Geyik ile gözlerden uzak aşk yaşamaya başladı. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik, yıllardır fenomen diziyle birlikte ekranlarda yer alıyor.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, Zeliş karakterini canlandırmaktadır.

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