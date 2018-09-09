Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, yıllar önce 'Ezel' dizisinde 'Ramiz Dayı' karakterinin gençliğini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken, en son 'Vatanım Sensin'de 'Dağıstanlı'yı oynayan Ufuk Bayraktar, geçmişte karıştığı bir olay yüzünden cezaevine girdi.



2007 yılında baba yadigarı olan ruhsatsız silahla kavgaya karışan oyuncunun uzun zamandır süren davası sonuçlandı. Ruhsatsız silah bulundurmaktan yargılanan Bayraktar, kesinleşen 6 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

GEÇEN YIL DA BİR KAVGAYA KARIŞMIŞTI



Bugün itibariyle 20 gündür cezaevinde bulunan Bayraktar'ın yeni sezonda herhangi bir diziyle anlaşması olmadığı, üzerinde çalıştığı senaryoyu yazmaya devam ettiği öğrenildi. 36 yaşındaki oyuncu geçen yıl da bir kavgaya karışmış, Cihangir'deki bir kulübü basarak iki kişiyi yaraladığı haberleriyle gündeme gelmişti.



KAHVEDE ÇALIŞIRKEN KEŞFEDİLDİ



Ufuk Bayraktar, 2003 yılında, babasının işletmeciliğini yaptığı Cihangir'deki bir kafede çalışırken ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilmişti.

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