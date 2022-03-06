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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle her gün yeni firmalar bu ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıklıyor. Son olarak dünyanın en büyük 2 ödeme sistemi firması Visa ile Mastercard, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurdu. Visa'dan yapılan açıklamada, şirketin gelecek günlerde tüm Visa işlemlerini durdurmak için Rusya'daki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışacağı aktarıldı.

Mastercard'dan yapılan açıklamada da mevcut çatışmanın benzeri görülmemiş yapısı ve belirsiz ekonomik ortam dikkate alınarak Rusya'daki ağ hizmetlerinin askıya alınmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, "Rus bankaları tarafından verilen kartlar artık Mastercard ağı tarafından desteklenmeyecek. Ülke dışında verilen herhangi bir Mastercard, Rus işletmelerinde veya ATM'lerinde çalışmayacaktır" ifadesi yer aldı.

180 ÜLKEDE GEÇERLİ

ABD merkezli iki ödeme devinin attığı bu adımların ardından Rus bankaları çözümü Çin ulusal ödeme sistemi UnionPay'le işbirliğine gitmekte buldu. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ile Alfa Bank ve Tinkoff UnionPay uyumlu banka ve kredi kartlarını müşterilerine sunmak için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Söz konusu kartların Rus ödeme sistemi Mir ile entegre olacağı belirtildi.

Alfa Bank açıklamasında UnionPay ile 180 ülkede ödeme yapılabileceği bildirildi. Bankalar Mir-UnionPay kartlarının ne zaman çıkacağı konusunda ise bir bilgi vermedi.

2013 yılında kurulan UnionPay'in dünyada 2.500 kurum ve firmayla işbirliği bulunuyor. UnionPay kartları 70 ülkede finansal kuruluşlar tarafından müşterilere sunuluyor.

İŞLEM HACMİNDE İKİNCİ SIRADA

2020 yılında dünya genelinde Visa kartlarla 188 milyar dolarlık harcama yapıldı. Visa'yı 151 milyar dolarla UnionPay ve 113 milyar dolarla MasterCard takip etti. 2016 yılına kadar Visa ve MasterCard ödeme sistemlerinin tartışmasız 2 lideri iken 2017 itibarıyla işlem hacmi bakımından UnionPay MasterCard'ı geride bıraktı.