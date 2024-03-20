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        Haberler Dünyadan Rusya ve Ukrayna Kral Charles için karşı karşıya geldi - magazin haberleri

        Rusya ve Ukrayna Kral Charles için karşı karşıya geldi

        Rus medyasında "Kral Charles öldü" haberlerine Ukrayna'nın İngiliz Büyükelçiliği'nden yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 12:49 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:49
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        İki ülke arasında Charles gerilimi
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        Kraliyet ailesiyle ilgili söylentilerin sonu gelmiyor. Prenses Kate Middleton'ın geçirdiği ameliyat sonrası uzun süre kameralar karşısına çıkmaması ve ilk görüntüsünün yayınlanmasının ardından görüntüdekinin gerçek Kate olmadığına dair komplo teorileri ortada dolaşırken, Kral Charles'ın öldüğü söylentileri de gündemden düşmüyor.

        En son prostat rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Charles'ın aslında öldüğü ama ölüm haberinin kraliyet tarafından bekletildiği yönündeki söylentiler, Rus medyasında da yer aldı. Ancak bir iddia ve söylenti olarak değil. Kesinleşmiş olarak verilen televizyon haberinde, "Kral ani bir şekilde hayatını kaybetti" denildi.

        Habere, Ukrayna'daki İngiliz Büyükelçiliği'nden yanıt verilerek Kral Charles'ın ölmediği açıklandı. X platformu üzerinden yapılan açıklamada, "Kral III. Charles'ın ölüm haberinin sahte olduğu konusunda bilgilendirme yapmak isteriz" denildi.

        Azerbaycan'daki İngiliz Büyükelçiliği'nden de "Kral III. Charles'ın ölüm haberinin gerçek olmadığını duyururuz" açıklaması geldi.

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        #Kral Charles
        #Ukrayn
        #rusya
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