Rusya ve Ukrayna Kral Charles için karşı karşıya geldi

Kraliyet ailesiyle ilgili söylentilerin sonu gelmiyor. Prenses Kate Middleton'ın geçirdiği ameliyat sonrası uzun süre kameralar karşısına çıkmaması ve ilk görüntüsünün yayınlanmasının ardından görüntüdekinin gerçek Kate olmadığına dair komplo teorileri ortada dolaşırken, Kral Charles'ın öldüğü söylentileri de gündemden düşmüyor.

En son prostat rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Charles'ın aslında öldüğü ama ölüm haberinin kraliyet tarafından bekletildiği yönündeki söylentiler, Rus medyasında da yer aldı. Ancak bir iddia ve söylenti olarak değil. Kesinleşmiş olarak verilen televizyon haberinde, "Kral ani bir şekilde hayatını kaybetti" denildi.