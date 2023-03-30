Alfabede yer alan harflerin kullanım sıklıkları incelendiğinde, az kullanılan harfler sınıfında yer alan ş harfi bu özelliğine rağmen birçok kelimede karşımıza çıkmaktadır. Peki, ş harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? Ş ile başlayan 4 harfli, 5 harfi ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…
Ş Harfi İle Başlayan Kelimeler
Türk alfabesinde s harfinden sonra, t harfinden ise önce gelen ş harfi, birçok kelimede ön, iç, son ses olarak yer alabilmektedir ve Türkçede yaklaşık 900 kadar kelime ş harfi ile başlamaktadır. Bu kelimeler arasında üç harften meydana gelen “şan” ve “şah” gibi sözcükler de on beş harften meydana gelen “şartlandırılmak” gibi sözcükler de yer almaktadır.
Ş İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler
Türkçede ş ile başlayan 900 kadar kelimenin 50’si, dört harften meydana gelmektedir. Aşağıda vermiş olduğumuz listede bu 50 kelimenin tamamına ulaşabilirsiniz.
- şaft, şair, şaka, şaki, şale, şali, şama, şano, şans, şarj, şark, şart, şase, şasi, şaşı, şato, şavk, şayi, şeci, şelf, şema, şems, şeni, şerç, şerh, şeri, şevk, şeyh, şıra, şiar, şifa, şiir, şike, şile, şilt, şirk, şist, şişe, şita, şive, şoke, şort, şose, şube, şufa, şule, şura, şura, şuur, şüyu.
Ş İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
Türkçede, ilk harfi ş olan ve 5 harfin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş olan kelimelerin sayısı 100’dür ve bu kelimeler şu şekilde listelenmiştir:
- şaban, şafak, şafii, şaful, şahap, şahım, şahıs, şahin, şahit, şahne, şahsi, şaibe, şaire, şakak, şakul, şalak, şaman, şamar, şamil, şanlı, şapçı, şapel, şapka, şaplı, şarap, şarkı, şarki, şarpi, şaryo, şaşaa, şaşma, şataf, şatır, şavul, şayak, şayan, şayet, şayia, şayka, şebek, şedde, şedit, şefik, şehir, şehit, şehla, şekel, şeker, şekil, şekli, şekva, şelek, şemse, şemsi, şepit, şeran, şeref, şerha, şerif, şerik, şerir, şerit, şetim, şıpka, şırak, şifon, şifre, şikar, şilem, şilep, şilin, şilte, şimal, şimdi, şinik, şinto, şiran, şirin, şişek, şişik, şişko, şişli, şişme, şoför, şopar, şorca, şoset, şoson, şoven, şölen, şömiz, şöyle, şuara, şubat, şuhut, şunca, şurup, şükür, şümul, şüphe.
Ş İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler
Dünyanın en zengin dillerinden bir tanesi olan Türkçede, 6 harften meydana gelen ve ş harfi ile başlayan kelimelerin sayısı 150 civarıdır. Aşağıdaki listemizde bu kelimeler arasından sizler için seçmiş olduklarımızı inceleyebilirsiniz:
- şablon, şahane, şahbaz, şahika, şahlık, şakirt, şakrak, şakşak, şamata, şamdan, şandel, şansız, şanslı, şantör, şantöz, şaplak, şarklı, şarköy, şartlı, şaşkın, şaşlık, şaşmak, şaşmaz, şebeke, şebnem, şecaat, şecere, şefaat, şeffaf, şefkat, şeflik, şenlik, şerait, şeşyek, şevket, şevkli, şevval, şeytan, şıklık, şiddet, şifahi, şifalı, şiilik, şimşek, şimşir, şipşak, şiraze, şişeci, şişkin, şişlik, şişman, şişmek, şiveli, şöhret, şömine, şundan, şunlar, şurada, şuralı, şurası, şuurlu, şüheda, şükran, şüreka.
Ş İle Başlayan İngilizce Kelimeler
İngilizcede, Türk alfabesinde yer alan “ç,ö,ş,ü,ğ,i (büyük)” olmadığından ş harfi ile başlayan herhangi bir kelime bulunmamaktadır. Bu durum tıpkı Türkçede “x ve w” harflerinin olmaması gibidir.
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