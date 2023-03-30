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Alfabede yer alan harflerin kullanım sıklıkları incelendiğinde, az kullanılan harfler sınıfında yer alan ş harfi bu özelliğine rağmen birçok kelimede karşımıza çıkmaktadır. Peki, ş harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? Ş ile başlayan 4 harfli, 5 harfi ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

Ş Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde s harfinden sonra, t harfinden ise önce gelen ş harfi, birçok kelimede ön, iç, son ses olarak yer alabilmektedir ve Türkçede yaklaşık 900 kadar kelime ş harfi ile başlamaktadır. Bu kelimeler arasında üç harften meydana gelen “şan” ve “şah” gibi sözcükler de on beş harften meydana gelen “şartlandırılmak” gibi sözcükler de yer almaktadır.

Ş İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede ş ile başlayan 900 kadar kelimenin 50’si, dört harften meydana gelmektedir. Aşağıda vermiş olduğumuz listede bu 50 kelimenin tamamına ulaşabilirsiniz.

şaft, şair, şaka, şaki, şale, şali, şama, şano, şans, şarj, şark, şart, şase, şasi, şaşı, şato, şavk, şayi, şeci, şelf, şema, şems, şeni, şerç, şerh, şeri, şevk, şeyh, şıra, şiar, şifa, şiir, şike, şile, şilt, şirk, şist, şişe, şita, şive, şoke, şort, şose, şube, şufa, şule, şura, şura, şuur, şüyu.

Ş İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede, ilk harfi ş olan ve 5 harfin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş olan kelimelerin sayısı 100’dür ve bu kelimeler şu şekilde listelenmiştir:

şaban, şafak, şafii, şaful, şahap, şahım, şahıs, şahin, şahit, şahne, şahsi, şaibe, şaire, şakak, şakul, şalak, şaman, şamar, şamil, şanlı, şapçı, şapel, şapka, şaplı, şarap, şarkı, şarki, şarpi, şaryo, şaşaa, şaşma, şataf, şatır, şavul, şayak, şayan, şayet, şayia, şayka, şebek, şedde, şedit, şefik, şehir, şehit, şehla, şekel, şeker, şekil, şekli, şekva, şelek, şemse, şemsi, şepit, şeran, şeref, şerha, şerif, şerik, şerir, şerit, şetim, şıpka, şırak, şifon, şifre, şikar, şilem, şilep, şilin, şilte, şimal, şimdi, şinik, şinto, şiran, şirin, şişek, şişik, şişko, şişli, şişme, şoför, şopar, şorca, şoset, şoson, şoven, şölen, şömiz, şöyle, şuara, şubat, şuhut, şunca, şurup, şükür, şümul, şüphe.

Ş İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Dünyanın en zengin dillerinden bir tanesi olan Türkçede, 6 harften meydana gelen ve ş harfi ile başlayan kelimelerin sayısı 150 civarıdır. Aşağıdaki listemizde bu kelimeler arasından sizler için seçmiş olduklarımızı inceleyebilirsiniz:

şablon, şahane, şahbaz, şahika, şahlık, şakirt, şakrak, şakşak, şamata, şamdan, şandel, şansız, şanslı, şantör, şantöz, şaplak, şarklı, şarköy, şartlı, şaşkın, şaşlık, şaşmak, şaşmaz, şebeke, şebnem, şecaat, şecere, şefaat, şeffaf, şefkat, şeflik, şenlik, şerait, şeşyek, şevket, şevkli, şevval, şeytan, şıklık, şiddet, şifahi, şifalı, şiilik, şimşek, şimşir, şipşak, şiraze, şişeci, şişkin, şişlik, şişman, şişmek, şiveli, şöhret, şömine, şundan, şunlar, şurada, şuralı, şurası, şuurlu, şüheda, şükran, şüreka.

Ş İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede, Türk alfabesinde yer alan “ç,ö,ş,ü,ğ,i (büyük)” olmadığından ş harfi ile başlayan herhangi bir kelime bulunmamaktadır. Bu durum tıpkı Türkçede “x ve w” harflerinin olmaması gibidir.