Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Ş Harfiyle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce Ş İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
ABONE OL

Ş harfiyle başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce ş ile başlayan 4,5,6 harfli kelimeler

Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfi olan ş harfi; seslerin ağızdan çıkış yeri açısından değerlendirildiğinde diş ünsüzleri arasında yer almaktadır. Diş ünsüzü olmasını yanında, aynı zamanda sert, ötüşmeli ve sürtünmeli bir sessiz harf olarak da tarif edilen ş harfi; Türkçe kelimelerin başında, ortasında ve sonunda yer alabilmektedir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Ş Harfiyle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce Ş İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
HABERTURK.COM

Alfabede yer alan harflerin kullanım sıklıkları incelendiğinde, az kullanılan harfler sınıfında yer alan ş harfi bu özelliğine rağmen birçok kelimede karşımıza çıkmaktadır. Peki, ş harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? Ş ile başlayan 4 harfli, 5 harfi ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

Ş Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde s harfinden sonra, t harfinden ise önce gelen ş harfi, birçok kelimede ön, iç, son ses olarak yer alabilmektedir ve Türkçede yaklaşık 900 kadar kelime ş harfi ile başlamaktadır. Bu kelimeler arasında üç harften meydana gelen “şan” ve “şah” gibi sözcükler de on beş harften meydana gelen “şartlandırılmak” gibi sözcükler de yer almaktadır.

Ş İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede ş ile başlayan 900 kadar kelimenin 50’si, dört harften meydana gelmektedir. Aşağıda vermiş olduğumuz listede bu 50 kelimenin tamamına ulaşabilirsiniz.

  • şaft, şair, şaka, şaki, şale, şali, şama, şano, şans, şarj, şark, şart, şase, şasi, şaşı, şato, şavk, şayi, şeci, şelf, şema, şems, şeni, şerç, şerh, şeri, şevk, şeyh, şıra, şiar, şifa, şiir, şike, şile, şilt, şirk, şist, şişe, şita, şive, şoke, şort, şose, şube, şufa, şule, şura, şura, şuur, şüyu.

Ş İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede, ilk harfi ş olan ve 5 harfin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş olan kelimelerin sayısı 100’dür ve bu kelimeler şu şekilde listelenmiştir:

  • şaban, şafak, şafii, şaful, şahap, şahım, şahıs, şahin, şahit, şahne, şahsi, şaibe, şaire, şakak, şakul, şalak, şaman, şamar, şamil, şanlı, şapçı, şapel, şapka, şaplı, şarap, şarkı, şarki, şarpi, şaryo, şaşaa, şaşma, şataf, şatır, şavul, şayak, şayan, şayet, şayia, şayka, şebek, şedde, şedit, şefik, şehir, şehit, şehla, şekel, şeker, şekil, şekli, şekva, şelek, şemse, şemsi, şepit, şeran, şeref, şerha, şerif, şerik, şerir, şerit, şetim, şıpka, şırak, şifon, şifre, şikar, şilem, şilep, şilin, şilte, şimal, şimdi, şinik, şinto, şiran, şirin, şişek, şişik, şişko, şişli, şişme, şoför, şopar, şorca, şoset, şoson, şoven, şölen, şömiz, şöyle, şuara, şubat, şuhut, şunca, şurup, şükür, şümul, şüphe.

Ş İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Dünyanın en zengin dillerinden bir tanesi olan Türkçede, 6 harften meydana gelen ve ş harfi ile başlayan kelimelerin sayısı 150 civarıdır. Aşağıdaki listemizde bu kelimeler arasından sizler için seçmiş olduklarımızı inceleyebilirsiniz:

  • şablon, şahane, şahbaz, şahika, şahlık, şakirt, şakrak, şakşak, şamata, şamdan, şandel, şansız, şanslı, şantör, şantöz, şaplak, şarklı, şarköy, şartlı, şaşkın, şaşlık, şaşmak, şaşmaz, şebeke, şebnem, şecaat, şecere, şefaat, şeffaf, şefkat, şeflik, şenlik, şerait, şeşyek, şevket, şevkli, şevval, şeytan, şıklık, şiddet, şifahi, şifalı, şiilik, şimşek, şimşir, şipşak, şiraze, şişeci, şişkin, şişlik, şişman, şişmek, şiveli, şöhret, şömine, şundan, şunlar, şurada, şuralı, şurası, şuurlu, şüheda, şükran, şüreka.

Ş İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede, Türk alfabesinde yer alan “ç,ö,ş,ü,ğ,i (büyük)” olmadığından ş harfi ile başlayan herhangi bir kelime bulunmamaktadır. Bu durum tıpkı Türkçede “x ve w” harflerinin olmaması gibidir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Batman'da koca dehşeti! 2 kadın ağır yaralandı
GÜNDEM Batman'da koca dehşeti! 2 kadın ağır yaralandı
Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunu yayımladı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?
GÜNDEM Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı! ...
KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ 30 Mart 2023 | Yarın okul var mı, İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Valilikler peş peşe açıkladı! Hangi illerde kar tatili yapılacak?
GÜNDEM Birçok ilde eğitime kar engeli! İşte 30 Mart tatil ...
Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı
GÜNDEM İş yerine uzun namlulu silahla saldırdılar! 3 yaralı
Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı başvurusu ne zaman başlıyor? 2023 TTK 1000 madenci alımı başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir?
GÜNDEM TTK 1000 madenci alımı başvuru tarihleri
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapıyor! Personel alımı ne zaman, şartları neler ve branş dağılımı, kontenjanları açıklandı mı?
GÜNDEM Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak!
PTT PERSONEL ALIMI olacak mı? 2023 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, nasıl, nereden başvuru yapılır? başvuru kılavuzu
GÜNDEM 2023 PTT personel alım tarihleri
EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI 2023 | EYT başvuru sonucu sorgulaması nasıl, nereden yapılır? EYT emeklilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı
TOKİ İstanbul Çatalca, Silivri kura çekimi yapıldı mı, kura sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı yayın izleme ekranı
GÜNDEM TOKİ İstanbul Çatalca, Silivri kura çekim tarihleri
Hopa Limanı'nda kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Hopa Limanı'nda kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.