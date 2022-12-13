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Haberler Teknoloji SabancıDx yüzünü yurtdışına çevirdi
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'Sabancı'nın 1 doları, yatırım şirketinin 1 dolarından daha değerli'

Sabancı Holding bünyesindeki teknoloji şirketi SabancıDx, yönünü globale çevirdi. SabancıDx Genel Müdürü Doğuş Kuran, "Merkezimizi Avrupa’ya taşıdık ve siber güvenlik, dijital pazarlama teknolojileri, bulut hizmetleri, dijital dönüşüm ürünleri dört ana odağımız oldu" dedi. 5 ülkede ofisi ve 60 ülkede ayak izi olan global bir teknoloji şirketine dönüştüklerini anlatan Kuran, "Faaliyet alanlarımıza ve büyüme hızımıza baktığımızda bir ‘unicorn’ olmamamız için hiçbir sebep göremiyoruz" dedi. Kuran, gelecekte yatırım almak hakkında da, "Bizim için yatırım şirketlerinin 1 dolarındansa Sabancı Holding'in 1 doları daha değerli. Çünkü o 1 dolar daha yüksek bir sabır eşiği ile veriliyor, dolayısı ile emin adımlar ile büyümek istiyoruz" ifadelerini kullandı

SabancıDx yüzünü yurtdışına çevirdi

Sabancı Holding iştiraklerinden teknoloji şirketi SabancıDx, şirketlere sunduğu dijital çözüm ve hizmetlerini son dönemde yaptığı yatırımlarıyla global arenaya taşıdı.

Şirketin yenilenen yapısını, yatırımlarını ve gelecek hedeflerini aktaran SabancıDx Genel Müdürü Doğuş Kuran, geçtiğimiz yıl şirketin yönünü yeni dijital dünyaya ve globalleşmeye çevirdiğini vurguladı.

Kuran, teknolojinin, dijitalleşmenin ve yeni ekonominin baş döndüren hızı ile şirketlerin yeni teknolojilere adapte olmalarının zorunlu hale geldiğini söyledi.

Şirketlere dijital ve teknolojik çözümler sunduklarını belirten Kuran, odak alanlarını yeniden belirlediklerini ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl global yolculuğumuzu başlatarak bir dönüşüme karar verdik. Global pazarları hedef aldık ve yatırımlarımızı bu yönde şekillendirdik. Merkezimizi Avrupa’ya taşıdık ve bu pazarlara açılan şirketlere küresel bir uzmanlık sunmak amacıyla, dört dikeyde daha bütünleşik bir model ile hızla ilerlemeye başladık. Siber güvenlik, dijital pazarlama teknolojileri ve servisleri, bulut ve teknoloji hizmetleri, dijital dönüşüm ürünleri dört ana odağımız oldu" dedi.

'UNICORN OLMAMAK İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK'

Müşteri sayısını 2 katına çıkararak, 5 ülkede ofisi ve 60 ülkede ayak izi olan global bir teknoloji şirketine dönüştüklerini anlatan Kuran, "10 farklı ana dil konuşabilen yetkin ekiplerimizle birlikte farklı disiplinlerden oluşan sertifikalı yeteneklerimizi de 5 katına çıkardık. Portföyümüzün faaliyet alanlarına ve büyüme hızına baktığımızda SabancıDx’in bir ‘unicorn’ olmaması için hiçbir sebep göremiyoruz" dedi.

Müşterilerinin yüzde 90'ının Sabancı Holding dışında olduğunun altını çizen Kuran, "Önceliğimiz yurtdışında büyümek, her yıl 2 haneli oranda büyümeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kuran, gelecekte yatırım almak hakkında da, "Bizim için Sequoia Capital (ABD'li yatırım şirketi) gibi yatırım şirketlerinin 1 dolarındansa Sabancı Holding'in 1 doları daha değerli. Çünkü o 1 dolar daha yüksek bir sabır eşiği ile veriliyor, dolayısı ile emin adımlar ile büyümek istiyoruz.

PAZARLAMA TEKNOLOJİLERİN TEK ÇATI ALTINA ALDI

2021 yılı itibariyle pazarlama teknolojileri pazar büyüklüğünün 250 milyar dolara ulaştığını söyleyen Doğuş Kuran, Google’ın Türkiye’deki ilk Premier Partneri dijital pazarlama şirketi SEM’i bünyelerine kattıklarını da bildirdi.

Bu kapsamda yeni bir marka üzerinde çalıştıklarını aktaran Kuran, "SEM’in teknolojileriyle, grubumuzun pazarlama kaslarını birleştirecek yeni bir marka çalışıyoruz. Dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM’i globalde 3 farklı alanda hizmet verecek bir şirkete dönüştürürken, analitik odaklı dijital pazarlama sektörünün global öncülerinden olmaya hazırlanıyoruz. Kısacası analitik, dijital pazarlama ve pazarlama teknoloji hizmetlerini artık tek çatı altında toplayacağız" bilgisini paylaştı.

'SİBER GÜVENLİKTE HEDEFİMİZ GLOBAL FİRMALAR'

Dijital teknolojilerin gelişmesi ile siber güvenlik konusunun da hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldiğini ve 2026 yılı sonunda siber güvenlik global pazar büyüklüğünün 350 milyar dolara ulaşacağını söyleyen SabancıDx Genel Müdürü Doğuş Kuran, kritik altyapı ağlarının güvenliğini sağlayan ‘Operasyonel Teknolojiler’ (OT) güvenlik pazarının en hızlı büyüyen alan olduğunu belirterek bu kategoriye yatırım yaptıklarını bildirdi.

Kuran, "Bu alandaki çalışmalarımızın kapsamını genişletmek adına global ağa sahip ve hızla büyüyen Radiflow şirketini bünyemize kattık. 100’den fazla müşterisi olan ve 6 binin üzerinde tesisi koruyan Radiflow’un Avrupa, ABD, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya Pasifik’te operasyonları bulunuyor. Siber güvenlik alanında global firmaların çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz" diye ekledi.

'BULUT'TA YENİ GELİŞMELER 2023'TE

Doğuş Kuran, küresel ekonomiyi destekleyen, dijital dönüşümün olmazsa olmazı, hem kurumların hem de kişilerin hayatında önemli bir yere sahip olan bulut teknolojilerinin katlanarak büyüyeceğini söyledi. Kuran, SabancıDx olarak hiper ölçekli bulut şirketleri ile Türkiye pazarına giriş yaptıklarında iş birliği yapabileceklerini belirtti.

SabancıDx’in bulut pazarının her alanında yatırımları bulunduğunu ve global çapta sektörün oyuncuları ile iş ortaklıkları yaptıklarını dile getiren Kuran, “Aynı kampüs içinde beraber çalıştığımız iş ortağımız olan ve Sabancı Ventures yatırımı alan Bulutistan ile 2023 yılının başında bir çok yeni haberimiz olacak” dedi.

Sabancı Holding, 1975'te faaliyete başlayan ve teknoloji çözümleri üreten şirketi Bimsa'yı, Aralık 2018'de SabancıDx'e dönüştürmüştü.

Yeni adıyla birlikte Sabancı Holding'in yeni nesil dijital ve analitik çalışmalarına yön verecek şekilde konumlanan şirket, Ekim 2019'da ise Üsküdar Kısıklı'daki kampüsüne yerleşmişti.

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