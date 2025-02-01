Sadece çikolatadan ibaret değil... Brüksel'e yolunuz düşerse Belçika'nın bu 10 yiyeceğini tatmadan geçmeyin!

BELÇİKA GOFRELERİ: SOKAKLARIN TATLI İNCİSİ

Belçika'nın en ikonik yiyeceklerinden biri olan gofreler, şehrin hemen her köşe başında bulabileceğiniz bir lezzettir. "Brüksel gofreleri" hafif ve gevrek bir yapıya sahipken, "Liège gofreleri" daha yoğun ve karamelize bir tada sahiptir. Üzerine çikolata sosu, taze meyveler veya krema ekleyerek kendi favorinizi yaratabilirsiniz.